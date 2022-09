Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Brand Toter nach Wohnungsbrand in Hamburg-Langenhorn gefunden Von dpa | 06.09.2022, 16:39 Uhr

Nach einem Brand in einer Reihenhausanlage in Hamburg-Langenhorn haben Einsatzkräfte am Dienstag die Leiche eines älteren Mannes entdeckt. Der leblose Körper befand sich in einer Wohnung im Obergeschoss des zweistöckigen Hauses, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Nach den ersten Erkenntnissen war das Feuer aus noch ungeklärter Ursache in einer Wohnung der oberen Etagen des Endreihenhauses ausgebrochen.