Hamburg Toter nach Drogenkonsum mit 13-Jähriger: Ermittlungen dauern Von dpa | 25.08.2022, 16:30 Uhr

Die Ermittlungen im Fall des mutmaßlichen Drogenkonsums mehrerer Männer mit einem 13-jährigen Mädchen in einem Hamburger Hotel dauern an. Das sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag auf Nachfrage. Rettungskräfte hatten am Dienstag einen leblosen 22-Jährigen in dem Zimmer an der Reeperbahn gefunden. Laut Staatsanwaltschaft wird mit dem Ergebnis der Obduktion erst Anfang nächster Woche gerechnet. Zwei weitere Männer im Alter von 19 und 21 Jahren sowie das Mädchen wurden wegen einer Drogenvergiftung ins Krankenhaus gebracht.