Fund Toter an Kanalufer: Obdachloser starb vermutlich vor Jahren Von dpa | 18.01.2023, 12:50 Uhr

Bei Aufräumarbeiten an einem Kanal in Hamburg-Billbrook sind am Dienstag menschliche Überreste gefunden worden. Der Tote habe möglicherweise schon mehrere Jahre dort gelegen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach ersten Ermittlungen könnte es sich um einen Obdachlosen handeln, der dort in einem Freiraum unter einer Betonplatte gelebt habe. Das Landeskriminalamt gehe bislang nicht von einem Fremdverschulden aus, hieß es. Die Polizei bat Zeugen um Hinweise zu dem Obdachlosen.