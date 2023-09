Hamburg Tote Frau aus der Elbe geborgen Von dpa | 30.09.2023, 14:09 Uhr | Update vor 52 Min. Polizei Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down

In der Nähe der Landungsbrücken in Hamburg haben Einsatzkräfte eine Leiche aus der Elbe geborgen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge handelt es sich um eine 79-jährige Frau, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Passanten hatten den leblosen Körper am Freitagmorgen im Wasser entdeckt und den Notruf verständigt. Zur Todesursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen, Hinweise auf einen Suizid gebe es aber nicht. Es wurde eine Obduktion veranlasst.