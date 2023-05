67. Eurovision Song Contest - Finale Foto: Peter Kneffel/dpa up-down up-down Fernsehen Tosender Applaus für Lord Of The Lost: Stimme versagt nicht Von dpa | 14.05.2023, 09:00 Uhr

Am Ende hat die Stimme perfekt durchgehalten: Die Hamburger Rock-Band Lord Of The Lost hat beim Eurovision Song Contest (ESC) einen guten Auftritt hingelegt. Mit dem Dark-Rock-Song „Blood & Glitter“ begeisterten Deutschlands ESC-Teilnehmer das Publikum im englischen Liverpool. Sänger Chris Harms trat in einem engen roten Latexanzug auf, dabei zeigte der Anzug rechts sehr viel Bein und so einige Tätowierungen. Seine Erscheinung erinnerte an einen finsteren roten Engel. Nach dem mehr als dreiminütigen Auftritt gab es langen und kräftigen Applaus. Die Band kommt in England extrem gut an.