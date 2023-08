A7-Vollsperrung Richtung Norden Tödlicher Unfall vor Elbtunnel: Motorradfahrer kracht auf A7 in Lkw und stirbt Von dpa | 18.08.2023, 08:50 Uhr | Update vor 1 Std. Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät. Foto: BlaulichtNews up-down up-down

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagmorgen auf der A7 in Hamburg. Ein Motorradfahrer fuhr auf einen Lkw auf und verstarb noch an der Unfallstelle.