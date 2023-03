Gericht Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Tödlicher Stich bei Trinkgelage: Urteil erwartet Von dpa | 27.03.2023, 02:46 Uhr

Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines Mannes bei einem Trinkgelage in Hamburg-Lohbrügge wird am Montag (13.00 Uhr) das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von 13 Jahren gefordert. Außerdem beantragte der Staatsanwalt die Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus, wie das Gericht mitteilte.