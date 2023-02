Strafprozess Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Staatsanwaltschaft Tödlicher Stich bei Trinkgelage: 13 Jahre Haft gefordert Von dpa | 16.02.2023, 15:59 Uhr

Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines Mannes bei einem Trinkgelage in Hamburg-Lohbrügge hat die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von 13 Jahren gefordert. Außerdem beantragte der Staatsanwalt die Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus, wie die Gerichtspressestelle am Donnerstag mitteilte.