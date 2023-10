Die Ermittler der Hamburger Mordkommission sind weiter auf der Suche nach einem Motiv für die tödlichen Schüsse vor einer Shisha-Bar im Stadtteil Sasel. „Die Ermittlungen dauern an“, sagte ein Polizeisprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die Federführung liegt dabei bei der Mordkommission und nicht wie in Fällen rund um Drogenkriminalität beim Drogendezernat oder der Abteilung Organisierte Kriminalität. Zuletzt war die Polizei davon ausgegangen, dass sich der mutmaßliche Täter und das Opfer kannten und in Streit geraten waren.

24-Jähriger stirbt nach Schüssen vor Shisha-Bar in Hamburg – Tatverdächtiger in U-Haft

Der 24 Jahre alte Deutsch-Iraner war nach der verbalen Auseinandersetzung am Sonntagabend mit mehreren Schüssen getötet worden. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos, der Mann starb noch am Tatort. Am Mittwochabend war ein 30 Jahre alter Deutscher als dringend tatverdächtig festgenommen worden. Er sitzt nun wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.

Die Polizei hatte kurz nach der Tat zunächst vier Männer im Alter von 22 bis 30 Jahren festgenommen. Sie seien aber am Montagabend wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden, da kein begründeter Tatverdacht vorgelegen habe.