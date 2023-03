Schüsse in Hamburg mit mehreren Toten und Verletzten Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Gewalttat Tödliche Schüsse: Verdächtiger kein bekannter Extremist Von dpa | 10.03.2023, 10:53 Uhr

Am Donnerstagabend fallen in Hamburg mehrere Schüsse. Bei dem Angriff in einem Gebäude der Zeugen Jehovas sterben nach Abgaben der Polizei acht Menschen. Vor allem ein mögliches Motiv gibt noch Rätsel auf.