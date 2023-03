Schüsse in Hamburg mit mehreren Toten und Verletzten Foto: Steven Hutchings/TNN/dpa up-down up-down Großeinsatz Tödliche Schüsse: Polizei war binnen Minuten am Tatort Von dpa | 10.03.2023, 12:32 Uhr

Bei den Schüssen in einem Gebäude der Zeugen Jehovas mit acht Toten ist die Hamburger Polizei binnen weniger Minuten am Tatort gewesen. Die Tat habe sich am Donnerstag gegen 21.00 Uhr ereignet, sagte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) am Freitag. Um 21.04 seien die ersten Notrufe eingegangen. „Um 21.08 Uhr waren erste Kräfte vor Ort.“ Nur eine Minute später, um 21.09 Uhr, sei die Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen (USE) am Tatort gewesen.