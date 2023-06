Gerichtsbank Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Tödliche Messerstiche: Prozess gegen Lebensgefährten Von dpa | 06.06.2023, 02:48 Uhr

Ein halbes Jahr nach tödlichen Messerstichen auf eine Frau in Hamburg-Rahlstedt beginnt am Dienstag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht ein Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Dem 28-Jährigen werde in einem sogenannten Sicherungsverfahren Totschlag zur Last gelegt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Bei einem solchen Verfahren geht die Behörde davon aus, dass der Beschuldigte psychisch krank ist, bei der Tat schuldunfähig war und in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden muss.