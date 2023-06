Justitia Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Tödliche Messerstiche gegen 34-Jährige: Urteil erwartet Von dpa | 09.06.2023, 02:02 Uhr

Im Prozess um tödliche Messerstiche auf eine Frau in Hamburg-Rahlstedt wird am Freitag (9.00 Uhr) das Urteil der Strafkammer am Landgericht erwartet. Der Lebensgefährte der 34-Jährigen hatte die Tat zum Auftakt des sogenannten Sicherungsverfahrens am Dienstag gestanden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 28-Jährige einen Totschlag beging, dabei aber aufgrund einer psychischen Erkrankung schuldunfähig war. Der Beschuldigte soll in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden.