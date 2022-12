Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg Tödliche Messerstiche: Angeklagter vorerst in Psychiatrie Von dpa | 22.12.2022, 16:18 Uhr

Vor dem Hamburger Landgericht hat am Donnerstag ein Prozess wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gegen einen 46-Jährigen begonnen. Der Ukrainer soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft bei einem Streit einen 45-jährigen Landsmann in Hamburg-Ohlsdorf erstochen haben. Dieser habe bei der Tat am vergangenen 26. Juni zahlreiche Stichverletzungen in den Bauch erlitten und sei am Tag darauf gestorben, hieß es.