Im Frühjahr 2023 lebte die 100-Jährige laut Anklage noch in ihrer eigenen Wohnung. Vormittags kam der Pflegedienst, mittags übernahm auf eigenen Wunsch hin der Enkel die Betreuung. Der in Estland geborene Deutsche habe so einen Teil des Pflegegeldes bekommen, hatte ein Gerichtssprecher berichtet. Er sei zudem von der Großmutter finanziell unterstützt worden.



In der Nacht zum 6. März kam es dann zu dem furchtbaren Verbrechen. Mit einem Beil in der Hand trat der Enkel nach Angaben der Anklage an die demente, im Rollstuhl sitzende Frau heran. Er habe mit dem Beil mindestens 16-mal auf ihren Kopf- und Halsbereich geschlagen. Es sei zur Durchtrennung des Halsmarks im Bereich des zweiten und dritten Halswirbels gekommen. Das Opfer habe einen Rückenmarksschock mit Atemlähmung erlitten und sei rasch gestorben. Der nicht vorbestrafte Mann wählte laut Polizei an dem Tatmorgen selbst den Notruf und erklärte, er habe seine Großmutter getötet.