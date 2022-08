ARCHIV - Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder up-down up-down Hamburg Tödliche Schüssen in Shisha-Bar: Polizei fahndet mit Fotos Von dpa | 09.08.2022, 13:33 Uhr

Knapp zwei Wochen nach den tödlichen Schüssen auf einen Gast einer Shisha-Bar in Hamburg-Hohenfelde fahndet die Polizei mit Fotos nach den mutmaßlichen Tätern. Auf den Aufnahmen sind die beiden Verdächtigen in dunkler Kleidung mit Mützen und Mundschutz zu sehen. Der mutmaßliche Schütze habe bei der Tat einen sogenannten Fischerhut und eine Umhängetasche getragen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der zweite Verdächtige habe eine Schirmmütze auf dem Kopf gehabt.