ARCHIV - Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder up-down up-down Hamburg Tödliche Schüsse in Shisha-Bar: Verdächtige noch flüchtig Von dpa | 29.07.2022, 13:10 Uhr

Einen Tag nach den tödlichen Schüssen auf den Gast einer Shisha-Bar in Hamburg-Hohenfelde sind die Verdächtigen weiter auf der Flucht. Die Ermittlungen in dem Fall dauerten weiter an, sagte ein Polizeisprecher am Freitag in Hamburg. In der Nacht zum Donnerstag war ein 27-jähriger Mann in der Bar erschossen worden.