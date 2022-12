Staatsoper Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Staatsoper Hamburg Tobias Kratzer wird Opernintendant Von dpa | 09.12.2022, 11:59 Uhr

Er hat in Bayreuth 2019 den „Tannhäuser“ inszeniert und arbeitete für Opernhäuser in Paris, London und Brüssel. Doch bald wird der freischaffende Opernregisseur Tobias Kratzer sesshaft. Denn der gebürtige Bayer bekommt einen hochkarätigen Posten in Hamburg.