Kapazitätsgründe Tierheim nimmt vorerst keine Hunde und Katzen mehr auf Von dpa | 08.08.2023, 18:18 Uhr Tierheim Süderstraße

Das Hamburger Tierheim Süderstraße hat aus Kapazitätsgründen einen Aufnahmestopp für Hunde und Katzen verhängt. „Wir sind voll - kein Platz“, bestätigte der Sprecher des Hamburger Tierschutzvereins (HTV), Sven Fraaß, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur ein entsprechendes Facebook-Posting. „Wer eine Katze oder einen Hund findet, wendet sich bitte an eines der Hamburger Polizeikommissariate, da die Unterbringung von Fundtieren eine behördliche Aufgabe ist“, heißt es in einem Kommentar des HTV unter dem Post.