Bevor die Hamburger Hip-Hop-Band Fettes Brot Anfang September mit zwei Open-Air-Konzerten wohl endgültig Adieu sagt, können Fans das Trio noch einmal im kleinen Rahmen feiern. Wenige Tage vor den beiden Final-Shows auf der Hamburger Trabrennbahn hat Fettes Brot am Montag überraschend zwei Clubkonzerte in der Hamburger Markthalle angekündigt. Die „Brotstöckchen“-Shows mit der siebenköpfigen Band sind für den 28. und 29. August geplant.

„Nennt es Anbacken, Aufbacken, Band-Proben, Büffeln, Halbfinale, Idiotentest, Kaltstart, Kindergarten, Manöver, Mini-Brotstock, Muckibude, Prep, So-tun-als-ob, Testlauf, Trainingslager, Versuchslabor, Vorbereitung, Vorhölle, Vorkochen, Vorschule, Warmspielen ... Ein Haufen von euch kann dabei sein und uns ordentlichen pushen“, teilte Fettes Brot dazu mit. Der Verkauf der Tickets sollte am Montagabend starten.

Fettes Brot beendet Bandkarriere mit Open-Air-Konzerten in Hamburg

Das Hip-Hop-Trio („Nordisch by Nature“, „Jein“) will sich am 1. und 2. September mit zwei großen Konzerten auf der Trabrennbahn in Hamburg-Bahrenfeld von seinen Fans verabschieden. Die „Brotstock“-Konzerte sollen der Abschluss der 31-jährigen Bandgeschichte sein.