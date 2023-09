CDU Thering über Beschluss mit AfD-Stimmen „nicht glücklich“ Von dpa | 15.09.2023, 14:38 Uhr | Update vor 1 Std. CDU-Politiker Dennis Thering Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down

Hamburgs CDU-Landeschef Dennis Thering hat sich kritisch zu einem im Thüringer Landtag gemeinsam von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Regierungsparteien getragenen Beschluss eines Steuersenkungsgesetzes geäußert. Dass er eine klare Brandmauer zur AfD ziehe, sei bekannt, sagte er am Freitag. „Das gilt für die CDU Hamburg: In den Bezirken wie auch auf Landesebene wird es keine Zusammenarbeit geben.“ Das werde auch weiterhin so bleiben.