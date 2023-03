Dennis Thering (CDU) Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Hamburg Thering soll Ploß als Landesvorsitzenden der CDU ablösen Von dpa | 19.03.2023, 13:05 Uhr

Paukenschlag an der Spitze der Hamburger CDU: Der Landesvorsitzende Christoph Ploß will sein Amt niederlegen und an den Fraktionsvorsitzenden in der Bürgerschaft, Dennis Thering, übergeben. Damit sollen die beiden wichtigen Ämter rechtzeitig vor der Bürgerschaftswahl 2025 in eine Hand gelegt werden und der Wahlkampf auf eine Person fokussiert werden, sagte Ploß am Sonntag in Hamburg. Das Frühjahr 2023 sei dafür genau der richtige Zeitpunkt.