Hamburg Thering fordert Allgemeinverfügung gegen Festklebe-Aktionen Von dpa | 14.07.2023, 11:01 Uhr

Nach der stundenlangen Blockade des Hamburger Flughafens durch Klimaaktivisten fordert die CDU-Opposition in der Hansestadt ein härteres Durchgreifen der Justiz. „Das ist bisher erkennbar nicht der Fall, denn die gestrigen Flughafenblockierer sind bereits nach wenigen Stunden wieder auf freien Fuß und können theoretisch gleich wieder weitermachen“, sagte der Vorsitzende der CDU-Fraktion in der Bürgerschaft, Dennis Thering, am Freitag einer Mitteilung zufolge. „Zum anderen braucht Hamburg schnellstens eine Allgemeinverfügung gegen unangemeldete Klebe- und Blockadeaktionen, die bei Verstoß mit hohem Bußgeld oder Haft bestraft wird“, fügte Thering hinzu. Der Politiker ist auch Landesvorsitzender der CDU.