Open-Air „The World of John Neumeier" auf dem Rathausmarkt Von dpa | 04.09.2023, 05:37 Uhr

Mit einem kostenfreien Open-Air auf dem Hamburger Rathausmarkt hat John Neumeier (84) am Sonntagabend seine letzte Spielzeit als Intendant des Hamburg Ballett eröffnet. Die Compagnie nahm das Publikum mit auf eine zweistündige Reise durch „The World of John Neumeier“. Gezeigt wurden Ausschnitte aus beliebten Balletten der 50-jährigen Schaffenszeit des Choreografen wie „Shall We Dance?“, „Die Kameliendame“, „Der Nussknacker“ und „Nijinsky“. Neu integriert wurden in diesem Jahr Auszüge aus dem Ballett „Romeo und Julia“ sowie zwei Sätze der 7. Sinfonie von Ludwig van Beethoven aus John Neumeiers Ballett „Beethoven-Projekt II“.