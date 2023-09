Theater „The Wanderers“ erhält Barbara Kisseler Theaterpreis Von dpa | 21.09.2023, 13:04 Uhr | Update vor 21 Min. Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild up-down up-down

Die Produktion „The Wanderers“ des Ernst-Deutsch-Theaters Hamburg erhält den mit 50.000 Euro dotierten Barbara Kisseler Theaterpreis 2023. Die Auszeichnung gehe an eine Produktion, „die sich wichtiger aktueller Themen mit großem Engagement, hoher Kompetenz und viel Mut annimmt - all das hat auch Barbara Kisseler immer sehr geschätzt“, sagte Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Donnerstag. Barbara Kisseler war Brosdas Vorgängerin im Amt. Die parteilose Politikerin starb 2016 im Alter von 67 Jahren.