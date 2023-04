Restaurantauszeichnung Michelin Foto: Daniel Löb/dpa/Symbolbild up-down up-down Gastronomie „The Table“ behält drei Sterne Von dpa | 04.04.2023, 18:51 Uhr

Zehn Hamburger Restaurants können sich in diesem Jahr mit mindestens einem Stern in der neuen Ausgabe des „Guide Michelin“ schmücken. Küchenchef Kevin Fehling verteidigte mit seinem Restaurant „The Table“ in der Hafencity seine drei Sterne erneut, wie aus der am Dienstag in Karlsruhe vorgestellten neuen Ausgabe des Restaurantführers hervorgeht. Damit gehört sein Lokal zu einem von nur zehn Restaurants mit der höchsten Auszeichnung in Deutschland.