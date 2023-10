Chemie Tesa eröffnet neues Werk in Vietnam Von dpa | 12.10.2023, 16:12 Uhr | Update vor 42 Min. Klebstoffhersteller Tesa Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down

Der Klebebandhersteller Tesa forciert seine internationale Expansion mit einem neuen Werk in Vietnam. Am Donnerstag eröffnete die Beiersdorf-Tochter ihren neuen Standort in der vietnamesischen Hafenstadt Haiphong. „Die Eröffnung des Standortes ist Teil der strategischen Ausrichtung von tesa, die Produktion zu regionalisieren“, hieß es in einer Mitteilung. „Mit dem neuen Werk werden die lokalen Produktionskapazitäten erweitert und die Lieferketten optimiert, um eine zuverlässige regionale Verfügbarkeit sowohl der Produkte als auch der Transportkapazitäten und der Rohstoffbeschaffung sicherzustellen.“