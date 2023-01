Mobiler Blitzer in Hamburg Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild up-down up-down Zunahme Temposünder bescheren Hamburg Millionen-Einnahmen Von dpa | 01.01.2023, 11:09 Uhr

Temposünder sind im Jahr 2022 in Hamburg kräftig zur Kasse gebeten worden. Sie haben annähernd doppelt so viel in die Kasse gespült wie im Vorjahr. Treten die Autofahrer stärker aufs Gaspedal?