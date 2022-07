Passagiere stehen vor den Anzeigetafeln von Terminal 1 des Hamburger Flughafens. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild FOTO: Christian Charisius up-down up-down Luftverkehr Teils lange Wartezeiten am Hamburger Flughafen - Kein Chaos Von dpa | 09.07.2022, 16:15 Uhr

Lange Schlangen und Wartezeiten am Terminal des Hamburger Flughafens: Weil so viele Flieger zur selben Zeit in den warmen Süden starten, müssen viele Menschen vor dem Sicherheitscheck warten. Viele waren geduldig - und gut vorbereitet.