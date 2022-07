Lange Warteschlagen vor dem Check-In sorgten auch am dritten Ferien-Wochenende für Frust bei vielen Urlaubern. FOTO: Imago/Christoph Hardt up-down up-down Hauptreisezeit Teils lange Wartezeiten am Hamburger Flughafen – kein Chaos Von dpa | 09.07.2022, 15:58 Uhr

Lange Schlangen und Wartezeiten am Terminal des Hamburger Flughafens: Weil so viele Flieger zur selben Zeit in den warmen Süden starten, müssen viele Menschen vor dem Sicherheitscheck warten. Viele waren geduldig – und gut vorbereitet.