Ist das Kunst oder gar Diebesgut? Unbekannte haben in der Feldmark zwischen Hamburg-Bergedorf und Glinde in Schleswig-Holstein ein offenbar recht neues Kinder-Trekkingrad in 25 bis 30 Metern Höhe an der Querstrebe eines Hochspannungs-Mastes befestigt.

Wie die Verursacher auf den Mast kamen und wie sie das Rad dorthin bekommen haben, ist unklar. Das Fahrrad war mit Kabelbindern am Mast gesichert. Am Sonntag-Abend haben zwei Techniker von „Stromnetz Hamburg“ im Auftrag des Übertragungsnetz-Betreibers „50 Hertz“ das Fahrrad vom Mast geholt.

Beklettern von Hochspannungsmasten bedeutet höchste Lebensgefahr

Dazu kletterte ein Mitarbeiter, mehrfach gesichert, in den Mast. Er befestigte dort einen Seilzug und seilte das Fahrrad ab. Die Techniker betonten, dass das beklettern von Hochspannungsmasten höchste Lebensgefahr bedeute. An dem betreffenden Mast laufen Höchstspannungs-Leitungen mit bis zu 380.000 Volt.