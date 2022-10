Taxi Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Taxikontrolle in Hamburg: elf Fahrern Weiterfahrt untersagt Von dpa | 23.10.2022, 14:44 Uhr

Bei einer Kontrolle von insgesamt 128 Taxen hat die Hamburger Polizei 11 Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen. Die Taxen waren am Freitagabend mit Unterstützung der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende im Stadtteil St. Pauli kontrolliert worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In elf Fällen wurde dabei die Weiterfahrt untersagt.