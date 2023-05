Hamburg Harley Days Foto: Jonas Walzberg/dpa/Archivbild up-down up-down Hamburg Tausende Motorräder bei Harley Days erwartet Von dpa | 19.05.2023, 02:19 Uhr

In den kommenden Tagen werden wieder Tausende Motorräder durch Hamburg rattern. Am Freitag (12.00 Uhr) starten auf dem 40.000 Quadratmeter großen Gelände rund um die Hallen des Großmarktes die 20. Hamburg Harley Days. Geplant sind unter anderem Stuntshows, Ausfahrten, Paintbrush-Aktionen, eine Ausstellung zur Geschichte des US-amerikanischen Motorradherstellers Harley-Davidson und 19 Konzerte. Am Freitag stehen die deutsche Hardrock-Formation Bonfire sowie Nazareth („Dream On“, „Love Hurts“) auf der Bühne. Das Treffen der Motorrad-Szene geht bis Sonntag. Dann startet auch die große Parade durch die Stadt mit mehreren Tausend Bikes.