Drei Tage lang steht in Hamburg alles im Zeichen der Harley. Tausende Biker versammeln sich für die Harley Days in der Elbstadt. Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Rockbands, Stuntshows, Bikes Tausende Motorradfahrer reisen zu den Harley Days in Hamburg an Von dpa | 19.05.2023, 20:20 Uhr

In Hamburg sind am Freitag die Harley Days gestartet. Tausende Biker reisten an. Die Besucher erwarten unter anderem Stuntshows, Konzerte und eine große Parade durch die Stadt an der Elbe.