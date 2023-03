Deutschlandbesuch von König Charles III. – Hamburg Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Adel Tausende bei Hamburg-Besuch von König Charles III. Von dpa | 31.03.2023, 16:09 Uhr

Tausende Menschen haben in Hamburg König Charles III. und seine Frau Camilla begrüßt. Allein auf dem Rathausmarkt, wo sich das royale Paar viel Zeit fürs Händeschütteln nahm, seien etwa 5000 Menschen gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Freitagnachmittag. Vor dem Dammtor-Bahnhof hatten demnach etwa 400 Fans und Schaulustige auf die Ankunft von Charles und Camilla gewartet. Etwa 600 Menschen seien es am Mahnmal St. Nikolai gewesen. Dort hatte der britische König einen Kranz niedergelegt.