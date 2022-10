Demonstration gegen das politische Regime im Iran Foto: Bodo Marks/dpa up-down up-down Demonstration Tausende auf Protest-Kundgebungen gegen iranisches Regime Von dpa | 01.10.2022, 15:56 Uhr

Mehrere Tausend Menschen haben am Samstag in Hamburg bei Protestveranstaltungen gegen das Herrschaftssystem und die systematische Diskriminierung von Frauen im Iran demonstriert. Teilnehmer riefen am Nachmittag „Weg, weg, weg - Mullahs müssen weg“ und „Frauen wollen Freiheit“. Alle Veranstaltungen seien friedlich verlaufen, sagte ein Sprecher des Lagezentrums. Ein Einsatzleiter der Polizei vor Ort sprach von 4000 Teilnehmern der Demonstration auf der Mönckebergstraße.