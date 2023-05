Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Hamburg-Billstedt Tatverdächtiger stellt sich nach versuchter Tötung Von dpa | 10.05.2023, 12:46 Uhr

Nach einer versuchten Tötung am Wochenende in Hamburg-Billstedt hat sich der Tatverdächtige gestellt. Er sei am Dienstag ins Polizeipräsidium gekommen und vorläufig festgenommen worden, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Der 22-Jährige soll nach Angaben der Polizei das gleichaltrige Opfer mit mehreren Messerstichen im Treppenhaus eines Mehrfamilienhaus verletzt haben. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Täter. Das Opfer musste wegen lebensgefährlicher Verletzungen notoperiert werden. Die Hintergründe der Tat waren zunächst noch ungeklärt.