Wussten Sie, dass man von der Elphi-Plaza aus bis an die Decke des Foyers im 16. Stock schauen kann? Oder, dass die Publikumstribüne im Kleinen Saal vollständig in die Rückwand eingefahren werden kann? Das und viele andere interessante Details rund um das Hamburger Wahrzeichen können Besucher beim „Tag der offenen Tür“ in der Elbphilharmonie erfahren.

Technikshows und Instrumenten-Workshops

Am Sonnabend und Sonntag, 21. und 22. Oktober, können Hamburger und Besucher der Stadt ein Wochenende lang zuhören, mitmachen und entdecken. „Neben spannenden Einblicken und einer fantastischen Sicht auf Hamburg wartet ein vielseitiges Programm für Groß und Klein“, heißt es von den Elphi-Verantwortlichen.

Auch für die Kleinsten gibt es ein Mitmach-Programm beim „Tag der offenen Tür" in der Elbphilharmonie.

Auf dem Plan stehen beispielsweise Musik im ganzen Haus auf drei Bühnen, Technikshows im Großen Saal, Instrumenten-Workshops zum Mitmachen und Vorführungen an der Orgel und den hauseigenen Konzertflügeln. Die Konzerthaus-Gastronomie ist geöffnet und auch das Hotel The Westin Hamburg in der Elbphilharmonie bietet Kurz-Führungen an. Foyers und Konzertsäle sind frei zugänglich, geführte Touren sollen zudem Einblicke in Bühnentechnik, Backstage- und Verwaltungsbereich bieten – also mitten ins Herz des Konzertbetriebs.

Eintritt zur Elbphilharmonie kostet 5 Euro

Zu den Live-Acts, die an dem Wochenende in der Elbphilharmonie auf den Bühnen stehen, gehören das Kaiser Quartett, Organist Thomas Cornelius, das Nuhussel Orchestra, das Hornquartett vom Ensemble Refelektor und die Hamburg Voices.

Die Elbphilharmonie ist an beiden Tagen von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Ein Großteil der Kombitickets (mit Workshops oder Hotelbesichtigung) ist bereits ausverkauft. Einzeltickets für eigenständige Entdeckungstouren sind noch erhältlich. Die Tickets werden mit einer individuellen Einlasszeit gebucht. Spontanbesuche sind daher nur möglich, wenn die Tickets zu dem Zeitslot noch nicht ausgebucht sind.

Allerdings gibt es für die eigenständige Entdeckungstour (Einzelticket) keine zeitliche Begrenzung. Wie bei einem Museumsbesuch entscheiden Besucher, wie lange Sie bleiben möchten. Die geschätzte Besuchszeit beträgt 3 Stunden. Der Eintritt kostet 5 Euro je Tag. Tickets und das vollständige Programm gibt es online auf www.elbphilharmonie.de.