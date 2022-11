Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Täter nach Messerangriff in Harburg weiter auf der Flucht Von dpa | 10.11.2022, 10:13 Uhr

Nach dem Messerangriff auf einen 27 Jahre alten Mann auf dem Marktplatz „Sand“ in Hamburg-Harburg ist der Täter noch immer auf der Flucht. Es gebe in dem Fall noch keinen neuen Ermittlungsstand, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Hamburg. Auch die Hintergründe der Tat waren zunächst weiter unklar.