Hamburg-Barmbek Täter nach Messer-Angriff auf Frau weiter flüchtig Von dpa | 30.01.2023, 07:12 Uhr

Nach einem Messer-Angriff auf eine 35-jährige Frau im Hamburger Stadtteil Barmbek wird weiter nach dem Täter gesucht. Dies sagte ein Sprecher der Polizei Hamburg am Montagmorgen. Ein Mann hatte die Frau am Samstagnachmittag auf der Straße mit einem Messer niedergestochen und war anschließend auf einem Fahrrad geflohen. Wie die Polizei bereits am Sonntag mitteilte, ist der 43-jährige Ex-Partner der Frau tatverdächtig.