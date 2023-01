Mit getönter Brille: Sylvie Meis auf dem Hamburger Friedhof Ohlsdorf Foto: citynewstv up-down up-down Friedhof Hamburg-Ohlsdorf Darum kam Sylvie Meis zur Trauerfeier von „Pulverfass“-Erfinder Heinz-Diego Leers Von Guido Behsen | 11.01.2023, 16:10 Uhr

Eine Trauerfeier ohne die Farbe Schwarz: So wollte es der an Neujahr gestorbene Erfinder des Travestie-Theaters „Pulverfass“, Heinz-Diego Leers. Auch Model Sylvie Meis hielt sich auf dem Hamburger Friedhof Ohlsdorf an diesen Wunsch.