Seit Dienstagnachmittag fahndet die Polizei Hamburg nach dem 91-jährigen Borys Aleksandrovic Allyy. Das zuständige Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Borys Aleksandrovic Allyy hat Alzheimer, ist orientierungslos und benötigt dringend Hilfe. Foto: Polizei Hamburg

Der in Billstedt wohnende Senior wurde am Dienstag zuletzt im Bereich der Mönckebergstraße gesehen und hatte sich von dort in unbekannte Richtung entfernt. Er leidet unter Alzheimer und ist orientierungslos.

Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des 91-Jährigen geführt haben, bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Borys Aleksandrovic Allyy ist 1,52 Meter groß und hat kurze, graue Haare. Er ist mit einer dunkelblauen Steppjacke, einer Jeans und dunkelblauen Sportschuhen mit rotem Strich bekleidet.

Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 040/4286 56789 entgegen.