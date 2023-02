Feuerwehr Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Unwetter Stürmisches Wetter in Hamburg: Feuerwehr vermehrt im Einsatz Von dpa | 17.02.2023, 18:14 Uhr

Stürmisches Wetter hat in Hamburg am Freitag für zahlreiche Einsätze der Feuerwehr gesorgt - Verletzte oder größere Gefahren gab es jedoch nicht. Die Einsatzkräfte seien vor allem mit abgebrochenen Ästen, umgewehten Schildern oder herabfallenden Dachziegeln beschäftigt gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Einige Bäume drohten umzustürzen und mussten gesichert werden. Bis zum Nachmittag rückte die Feuerwehr 23 Mal aufgrund des Wetters aus. Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) ist in Hamburg noch bis zum Abend mit Sturmböen zu rechnen, im Laufe der Nacht soll der Wind dann nachlassen. Für Samstag wird bei Wolken und Regen nur mäßiger Wind erwartet.