Hamburg Streit zwischen drei Männern eskaliert: Zwei Verletzte Von dpa | 30.06.2022, 10:46 Uhr

Im Hamburger U-Bahnhof Burgstraße ist ein Streit zwischen drei Männern eskaliert, dabei sind ein 35-Jähriger an der Hand und am Arm sowie ein 38-Jähriger am Bauch verletzt worden. Das sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Hamburg. In beiden Fällen handelte es sich um Schnittverletzungen, die Männer kamen ins Krankenhaus. Der Täter ist flüchtig. Warum die drei am frühen Morgen gestritten hatten, war zunächst unklar. Der Bahnsteig war wegen der Ermittlungen kurzzeitig gesperrt. In der Zeit haben die U-Bahnen an der Station nicht gehalten, wie der Sprecher weiter sagte.