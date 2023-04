Bei einer Auseinandersetzung vor einem Club in Hamburg Bergedorf wurden zwei Männer verletzt. Foto: HamburgNews/Neff up-down up-down Auseinandersetzung in Bergedorf Streit vor Club in Hamburg eskaliert: Zwei Männer schwer verletzt Von dpa | 29.04.2023, 12:21 Uhr

Am Freitagabend gerieten in Hamburg Männer vor einem Club in einen Streit, der schließlich eskalierte. Zwei Männer wurden verletzt, einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr.