Polizeieinsatz Streit um Tabakkauf: Zwei Verletzte nach Angriff vor Bar Von dpa | 21.05.2023, 13:42 Uhr

Bei einer Messerattacke in einer Shisha-Bar in Hamburg-Wandsbek sind zwei Menschen verletzt worden. Hintergrund soll ein Streit um den Kauf von Tabak zwischen einem 14-Jährigen und dem 29-jährigen Ladeninhaber gewesen sein, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach hatte ein 15-Jähriger den mutmaßlichen Täter am Samstagabend gebeten, für ihn Tabak zu kaufen. Als der Besitzer sich weigerte, Tabak an den Jugendlichen zu verkaufen, habe der 14-Jährige ein Messer gezückt und den Ladenbesitzer damit am Arm verletzt.