Dennis Thering (CDU) spricht. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild FOTO: Christian Charisius up-down up-down Hamburg Streit um mehr Leih-E-Bikes Von dpa | 25.07.2022, 14:31 Uhr

Angesichts einer geplanten Flottenaufstockung von Leih-E-Bikes in Hamburg fordert die Opposition in der Hamburgischen Bürgerschaft den rot-grünen Senat zum Handeln auf. „Es kann nicht sein, dass der Senat mit neuen Leih-E-Bikes jetzt weitere Stolperfallen entstehen lässt und dem dann wieder tatenlos zusieht“, sagte der der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Dennis Thering, am Montag. Ein unkontrolliertes Geschäftsmodell sei schlecht für die Stadt, sagte auch die Verkehrsexpertin der Linken, Heike Sudmann. Die gewerblichen Anbieter setzten darauf, Geh- und Radwege kostenfrei und unbeschränkt nutzen zu können. Schon die E-Scooter hätten gezeigt, „dass Stolperfallen und vollgemüllte Wege das Ergebnis sind“.