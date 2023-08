Im Stadtteil Allermöhe Streit um Katze eskaliert – angebliche Messerstecherei in Hamburg Von HamburgNews | 21.08.2023, 08:08 Uhr Die Katze tauchte bis zum Einsatzende in Hamburg-Allermöhe nicht wieder auf. Symbolfoto: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt up-down up-down

Der Streit um eine Katze im Marie Henning Weg in Hamburg-Allermöhe eskalierte am Sonntagabend. Ein Großaufgebot von Polizisten eilte an den Einsatzort, an dem eine Messerstecherei stattgefunden haben sollte.