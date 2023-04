3G-Regelung – noch vor gut einem Jahr in Deutschland gang und gäbe. Foto: Martin Schutt up-down up-down Prozess in Hamburg Streit um Corona-Test? Hafenarbeiter schlägt Vorgesetzten blutig Von Markus Lorenz | 03.04.2023, 18:10 Uhr

Nicht immer bestätigen Zeugen vor Gericht das, was sie zuvor der Polizei berichtet haben. So krass wie in diesem Fall vor dem Amtsgericht Hamburg-Harburg ist die Diskrepanz aber selten.