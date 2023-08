Kriminalität Streit in Hamburger U-Bahn: Zwei Menschen leicht verletzt Von dpa | 06.08.2023, 10:09 Uhr Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Streit in der Hamburger U-Bahn hat eine Frau einen Mann mit einem Taschenmesser leicht verletzt und selbst eine Kopfverletzung erlitten. Die Frau soll am Samstagmorgen mit drei Männern heftig in Streit geraten sein und daraufhin ein Taschenmesser gezogen haben, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei traf die Personen am Bahnsteig des U-Bahnhofs Wandsbek-Gartenstadt an. Wie die Platzwunde am Kopf der Frau entstanden ist, und ob die Frau diese bereits hatte, bevor sie das Taschenmesser zog, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Auch zu den Hintergründen des Vorfalls konnte die Polizei am Sonntag zunächst keine Angaben machen. Die Polizei ermittelt.